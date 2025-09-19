Bombe, quartiere Gescal sorvegliato speciale, e controlli in tutte le zone critiche di Latina



















LATINA – Dopo le bombe esplose nelle ultime due settimane, il quartiere Gescal a Latina diventa sorvegliato speciale. Nella zona dove le case Arlecchino sono state per tre volte bersaglio di ordigni artigianali, dalla notte è scattato un massiccio dispositivo di controllo da parte della polizia anche con le unità cinofile e il supporto aereo dell’elicottero del Reparto Volo di Roma.

Le attività operative vedono il coinvolgimento congiunto dei Reparti Prevenzione Crimine Lazio, della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Stradale.

“L’azione sinergica tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato è mirata a garantire un controllo capillare del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente esposte al rischio di fenomeni criminali”, dicono dalla questura.

I servizi, tuttora in corso e proseguiranno per tutta la giornata di oggi e anche domani.