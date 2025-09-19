Il presidente Rocca a Latina dopo le bombe: “Ora trecento telecamere di sorveglianza”







LATINA – Portare Latina ad avere trecento telecamere di videosorveglianza, sei volte in più del numero attuale. Lo ha promesso, di fronte alle bombe che stanno allarmando Latina, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca arrivato oggi in Comune dopo la richiesta di aiuto lanciata alle istituzioni regionali e nazionali dalla sindaca Matilde Celentano. Rocca ha riunito in aula consiliare i componenti della giunta e i consiglieri comunali, presenti anche i parlamentari Calandrini e Miele, in un incontro a porte chiuse durato circa un’ora poi ha parlato con i giornalisti.

“Non solo una visita per esprimere vicinanza e solidarietà al sindaco e ai cittadini, ma anche un impegno concreto per la città per garantire sicurezza”, ha detto.

La sindaca Celentano ha avuto anche un colloquio telefonico con il Ministro Piantedosi: “Anche lui è molto preoccupato e mi ha assicurato che nei prossimi giorni verrà a Latina. Chiederemo l’innalzamento di fascia della Questura e il presidio della Polfer”.

“Accolgo con grande soddisfazione la visita che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha svolto questa mattina a Latina – dichiara il senatore Nicola Calandrini – un incontro importante con il sindaco Matilde Celentano, i capigruppo in consiglio comunale, i parlamentari del territorio e le forze di maggioranza e opposizione, che ha messo al centro il tema cruciale della sicurezza. Latina è stata purtroppo teatro, negli ultimi dieci giorni, di quattro attentati che hanno scosso profondamente la comunità: esplosioni e atti intimidatori contro attività commerciali e abitazioni hanno creato un clima di forte preoccupazione. La ripetitività e la gravità degli episodi hanno reso necessario un immediato intervento congiunto di Regione, Governo e forze dell’ordine.

In questi giorni difficili – conclude il senatore Nicola Calandrini – Latina non è sola”.