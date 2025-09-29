È nata Sator, l’etichetta collettiva dell’olio extravergine di oliva di Sermoneta











SERMONETA – È nata ufficialmente l’etichetta collettiva comunale Sator, un progetto “per raccontare, valorizzare e promuovere una delle espressioni più autentiche della nostra terra: l’olio extravergine di oliva di qualità prodotto a Sermoneta”. Il Comune di Sermoneta ha anche ricevuto la bandiera dell’associazione nazionale Città dell’olio, di cui è socio da qualche mese.

La presentazione è avvenuta nel contesto della secolare fiera di San Michele, alla presenza dell’amministrazione comunale, del Capol rappresentato dal presidente Luigi Centauri, dall’ecomuseo dell’Agro Pontino con Antonio Saccoccio, insieme al vicepresidente della commissione agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci.

«Sator è un nome evocativo, dal significato profondo e misterioso, capace di incuriosire e, allo stesso tempo, identificare con forza la nostra comunità, lasciando che sia l’olio stesso, con il suo profumo e la sua storia, a parlare» ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli.

Hanno aderito 20 produttori locali e del frantoio di Sermoneta, che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune, per un totale di 56 ettari di oliveti, 8.420 piante, di cui 6.438 della cultivar Itrana, 5 aziende agricole biologiche certificate.

«Sator – ha aggiunto l’assessore all’agricoltura di Sermoneta Melissa Girardi – non è solo un’etichetta. È un contenitore identitario, pensato per raccontare una comunità che crede nel valore della propria terra e nella necessità di fare sistema. Vogliamo coinvolgere altri olivicoltori e rafforzare la filiera locale».

Il logo, creato dal Graphic designer Gianni Caputo, richiama il “Sator” dell’abbazia di Valvisciolo, un enigma che attraversa i secoli composto da una frase palindroma “Sator arepo tenet opera rotas”.