ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

serie C

Uno zero a zero tra Latina e Altamura, mister Bruno vede il bicchiere mezzo pieno

"Rete inviolata e allunghiamo la striscia positiva"

(foto in home di Alessio Privato)

LATINA – Termina a reti inviolate la sfida tra Latina e Altamura disputata domenica allo stadio Francioni, settima giornata del campionato di serie C. Poche le occasioni create contro i pugliesi, e si è fatta sentire l’assenza dello squalificato Parigi. Uno 0-0 positivo, però, secondo Mister Alessandro Bruno che ha analizzato il match nella sala stampa Amodio: “Per la seconda volta non prendiamo goal e questo è importante e allunghiamo la striscia positiva e anche questo è importante. Mi prendo questo goal con grande fiducia”, ha commentato il mister.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto