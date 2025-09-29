Uno zero a zero tra Latina e Altamura, mister Bruno vede il bicchiere mezzo pieno

(foto in home di Alessio Privato)

LATINA – Termina a reti inviolate la sfida tra Latina e Altamura disputata domenica allo stadio Francioni, settima giornata del campionato di serie C. Poche le occasioni create contro i pugliesi, e si è fatta sentire l’assenza dello squalificato Parigi. Uno 0-0 positivo, però, secondo Mister Alessandro Bruno che ha analizzato il match nella sala stampa Amodio: “Per la seconda volta non prendiamo goal e questo è importante e allunghiamo la striscia positiva e anche questo è importante. Mi prendo questo goal con grande fiducia”, ha commentato il mister.