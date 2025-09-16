Festa a Latina Fiori per i 29 anni: arrivano Dado, il mago Andrea Paris e una torta da 100kg

LATINA – Il Centro Commerciale Latinafiori celebra i suoi 29 anni con un grande evento dedicato soprattutto alla città. “Il Fioriversario, così lo abbiamo chiamato quest’anno, è fissato per domenica 21 settembre, a partire dalle ore 17:30”, dicono gli organizzatori che presentano un programma di intrattenimento con spettacoli e attività pensate per tutte le età. Sul palco principale due ospiti d’eccezione: Andrea Paris, mago e mentalista tra i più apprezzati del panorama nazionale, e Dado, comico e volto storico di Zelig, pronto a regalare momenti di ironia e leggerezza. Non mancheranno inoltre attività dedicate ai più piccoli: l’area kids ospiterà laboratori per un intrattenimento creativo, trasformando il compleanno del Centro in una festa per tutta la famiglia.

Al termine della giornata, i visitatori saranno invitati a condividere il momento clou dell’evento: una grande torta da 100 chilogrammi, distribuita gratuitamente ai presenti, sarà il gesto di gratitudine che il centro vuole esprimere a tutti i suoi frequentatori.

“Con il Fioriversario, Latinafiori rinnova ancora una volta il suo legame con il territorio, confermandosi un importante punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche come luogo di incontro, come agorà per la socializzazione e la condivisione”.