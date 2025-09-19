Latina, si era persa, ritrovata la signora Silvana, aiutata da una cittadina

LATINA – E’ stata ritrovata, ed è già stata visitata al pronto soccorso del Goretti, la signora Silvana, la 76enne che oggi si era allontanata dall’Icot facendo perdere le proprie tracce. La famiglia, che la cercava disperatamente, aveva lanciato un appello, ma fortunatamente nel giro di poche ore la situazione si è risolta per il meglio.

E’ stata una signora che l’ha incrociata per strada ad accorgersi che l’anziana era in evidente difficoltà a causa delle sue condizioni di salute e ad accoglierla in casa, tranquillizzandola. L’ha fatta bere e poi ha chiamato l’ospedale per attivare i soccorsi.