Norma si prepara a “Motori e Rosse emozioni”: arrivano i gioielli di Maranello

NORMA – Tutto pronto per l’evento motoristico regionale per eccellenza, la manifestazione colorata di Rosso Ferrari che ogni anno proietta Norma su una prestigiosa ribalta di assoluto rilievo: il 13 e il 14 settembre andrà in scena infatti “Motori e Rosse Emozioni”, l’appuntamento organizzato dallo Scuderia Ferrari Club con il coinvolgimento dei più quotati team e possessori di gioielli di Maranello provenienti da tutto il Lazio e non solo. La tanto attesa due giorni, tra l’altro, assumerà quest’anno una valenza particolare: il 2025 coincide infatti con il 25esimo anniversario della nascita del Club, tra i più longevi e i più affermati a livello nazionale, e anche con la decima edizione della rassegna, unica nel suo genere in tutta la regione. Per celebrare la cifra tonda il presidente Benedetto Catalani ed il suo affiatato staff hanno deciso di lanciare una serie di novità, a partire dall’introduzione di un regolamento per la selezione delle vetture partecipanti. I nuovi criteri serviranno ad aumentare la qualità dei gioielli che domenica 14 si vedranno sfrecciare lungo il tradizionale “Circuito Norbano”, alle porte del paese. Quel giorno e per tutto il giorno si potrà assistere alle esibizioni di sfavillanti Ferrari, ma anche di numerose auto da competizione e di vari modelli di diverse tipologie presentati da affermati club. Già confermata, a tal proposito, la presenza di alcune rombanti monoposto e di spettacolari prototipi, molto più numerosi rispetto al passato.

L’evento sarà preceduto dalla serata introduttiva fissata per sabato 13 lungo il corso principale del paese. Decine di vetture saranno esposte e tante iniziative saranno proposte per presentare il programma del giorno successivo. Quella sera, inoltre, si rinnoverà la particolare propensione per il sociale da sempre evidenziata dallo Scuderia Ferrari Club Norma: come nelle nove edizioni precedenti, anche questa volta sarà promossa una raccolta fondi e sarà offerta una vetrina ad un’associazione mobilitata al fianco delle persone con disabilità. Per la ricorrenza del decimo anno si è optato per il binomio con “Mirability”, cooperativa sociale di Latina specializzata in progetti di educazione all’autonomia per soggetti con neurodiversità cognitiva e comportamentale. Grazie alla collaborazione con l’Asd Inteam, le responsabili Valentina Marcoccio e Alessia Montemurro proporranno una colorata e movimentata esibizione di zumba: i meravigliosi ragazzi seguiti da istruttrici qualificate si cimenteranno in musica e balli animando un programma che prevede l’intervento di tanti protagonisti e delle autorità comunali, anche quest’anno al fianco dell’organizzazione. Ulteriori dettagli saranno forniti a ridosso dell’evento, per ora si potrà rimanere aggiornati consultando i i canali social dello Scuderia Ferrari Club Norma: la pagina Facebook “Motori e Rosse Emozioni” e il profilo Instagram “Official Motori e Rosse Emozioni”.