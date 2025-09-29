Pontinia, denunciato l’amministratore di un caseificio per violazioni in materia ambientale

I Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina hanno eseguito un sequestro preventivo all’interno di un sito industriale di Pontinia, a seguito di accertamenti sulla gestione dei rifiuti. Durante il controllo, effettuato nei giorni scorsi a seguito di una segnalazione, i militari hanno riscontrato irregolarità nello stoccaggio e nel deposito di rifiuti speciali non pericolosi, collocati in due aree di pertinenza del caseificio. I rifiuti, pari a circa 27 metri cubi, erano conservati senza le necessarie misure di sicurezza: a contatto con il suolo nudo e senza sistemi di raccolta del percolato. D’intesa con la Procura, le aree interessate sono state poste sotto sequestro. L’amministratore unico dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia ambientale.