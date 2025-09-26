Latina, esplosioni notturne di fuochi d’artificio non autorizzati, cittadini preoccupati

Da alcuni mesi a Latina si ripetono episodi che stanno creando preoccupazione tra i residenti, soprattutto nel centro cittadino. Si tratta di esplosioni di fuochi d’artificio non autorizzati, che avvengono sempre più spesso in tarda serata, tra le 23 e la mezzanotte, svegliando interi quartieri.

Le deflagrazioni provengono da diverse zone, ma con maggiore frequenza nei pressi del carcere di via Aspromonte. L’episodio più eclatante risale alla scorsa settimana, quando dal parcheggio di via Verdi, intorno alle 4 del mattino, sono stati fatti esplodere in sequenza circa cento petardi.

Il ripetersi di queste azioni ha acceso i riflettori sul loro possibile significato. Non si esclude che dietro ci possa essere un linguaggio simbolico, un modo per inviare messaggi dal mondo esterno ai detenuti della casa circondariale. Una circostanza che alimenta sospetti e timori legati a dinamiche criminali sul territorio.

Parallelamente, i social amplificano le reazioni: da un lato la preoccupazione di chi vede in queste esplosioni un segnale di dimostrazione di potere da parte della malavita, dall’altro l’ironia di chi commenta la vicenda come se si trattasse di uno spettacolo pirotecnico a cadenza fissa.

Quel che è certo è che il fenomeno, ormai ricorrente, sta incidendo sulla quotidianità dei residenti, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine e aprendo un dibattito su sicurezza, controllo del territorio e percezione pubblica.