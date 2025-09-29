Sezze, nasce la rivista di studi “I Quaderni di Setia”

Un nuovo strumento per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale di Sezze: il Comune ha istituito la rivista di studi “I Quaderni di Setia”, periodico dedicato alla storia e all’archeologia del territorio. L’annuncio ufficiale è stato dato il 27 settembre durante la giornata di studi “La colonia di Setia, ricerche nel Lazio Repubblicano”. In questa occasione il sindaco Lidano Lucidi ha presentato la delibera che sancisce la nascita della pubblicazione, destinata ad avere riconoscimento scientifico con l’acquisizione del codice ISSN.

«Fin dal nostro insediamento abbiamo scelto di collaborare con Soprintendenza, università, associazioni, scuole e cittadini per promuovere la storia e l’archeologia di Sezze – ha dichiarato Lucidi –. I Quaderni di Setia raccoglieranno e tramanderanno studi sul nostro territorio, affinché nessun lavoro vada perduto e resti a disposizione di tutti».

La giornata ha visto interventi di rilievo accademico, con contributi della professoressa Laura Ebanista e dei suoi studenti, che hanno approfondito temi come il foro romano, le mura poligonali e l’epoca repubblicana. Presente anche il soprintendente SABAP per le province di Latina e Frosinone, Alessandro Betori, che ha sottolineato la vicinanza delle istituzioni al percorso intrapreso da Sezze.

Con l’avvio della nuova rivista, il Comune punta a consolidare la memoria storica e a rendere la ricerca accessibile alla comunità e alle nuove generazioni, rafforzando l’identità culturale locale anche in ambito nazionale.