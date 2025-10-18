Enrico Tiero ai domiciliari, l’ordinanza del giudice notificata a casa del politico questa mattina

LATINA – Il gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario ha disposto gli arresti domiciliari per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero indagato in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina. La decisione presa all’esito dell’interrogatorio di giovedì al termine del quale il noto politico si era detto sereno, convinto di aver chiarito tutte le contestazioni. Il giudice si era riservato.

Il provvedimento è stato notificato a casa dell’indagato questa mattina, dai Finanzieri del Nucleo PEF e ai Carabinieri del Nucleo Investigativo e scaturisce da un’indagine coordinata dai pm Martina Taglione e Antonio Sgarella della Procura di Latina che avevano chiesto al gip la misura dopo che sono emersi “gravi indizi di colpevolezza in ordine a presunte condotte corruttive”.

In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, Tiero, avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell’ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento al suo partito politico.