Passo falso del Latina contro Giugliano, mister Bruno: “E’ mancata la mentalità”

(Foto di Alessio Privato: Ekuban in azione contro il Giugliano)

LATINA – Dopo quattro partite senza subire gol, il Latina deve arrendersi in casa contro il Giugliano. La squadra campana aveva subito l’esonero dell’ormai ex allenatore Mirko Cudini, e quindi arrivava al Francioni in un periodo di netta difficoltà, posizionata nella parte bassa della classifica. Quindi, ci si aspettava ben altro dal Latina, che dopo quattro partite senza subire gol e una grande vittoria contro l’allora capolista Benevento avrebbe dovuto compiere un ulteriore passo in avanti per tracciare meglio un percorso verso un campionato da play-off. Eppure, salturiamente, tornano i fantasmi dello scorso anno, con una squadra che spesso fatica a farsi valere proprio tra le mura di casa.

La partita è iniziata in salita per i pontini, con il difensore Marenco che al quarto minuto è stato costretto a uscire dal campo per via di un infortunio. La squadra, entrata troppo molle in campo, ha poi subito un gol due minuti dopo. La difesa non è riuscita ad allontanare un pallone pericoloso, con Ciko che ha ribattuto il pallone proprio sui piedi di Balde del Giugliano, che al limite dell’area di rigore tira e segna. Come di consueto, la squadra in vantaggio si è chiusa in difesa, lanciandosi ogni tanto verso la porta dei pontini per cercare il raddoppio. Secondo gol che non arriva grazie anche ad alcune belle e importanti parate del solito Mastrantonio. Il Latina tiene il pallino del gioco, se pur con un possesso palla abbastanza sterile. I nerazzurri si sono resi pericolosi nel primo tempo con un colpo di testa di Ekuban, protamente parato da Russo, portiere del Giugliano. Nel secondo tempo, invece, Parigi ha ricevuto palla in area di rigore spalle alla porta, si è girato bene ma non è riuscito a mettere la firma con il gol. Infine, la partita è terminata con un Latina che, tutto improntato all’attacco, non è riuscito nell’impresa di ribaltare i conti.

“I timori che avevo alla vigilia sono usciti fuori”, ha dichiarato mister Alessandro Bruno in conferenza stampa, “conosco queste tipologie di gare. La squadra molto probabilmente si è sentita appagata. Tutta la settimana sono stato sul pezzo per rimarcare alcune dichiarazioni, però purtroppo non siamo riusciti a mettere in pratica quello che dovevamo fare. Nel primo tempo abbiamo fatto molto poco sul piano della voglia e della determinazione. Questa è una caratteristica che dobbiamo eliminare subito, perché non possiamo stare su un ottovolante. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio: ho provato a cambiare e a mettere tutti giocatori offensivi. Ma non è stato quello il problema, bensì la mentalità che questa squadra non ha, e ci dobbiamo lavorare tanto”.

I pontini scendono così in decima posizione, ultima posizione utile per i playoff. Domenica dovranno affrontare il Sorrento fuori casa, con l’obiettivo di riprendere il buon cammino portato avanti fino alla sconfitta di questo fine settimana contro il Giugliano.