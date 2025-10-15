Itri-Sperlonga: una strada abbandonata, la denuncia del Movimento Popolare Aurunco

Itri – Sperlonga: Il Movimento Popolare Lega Aurunco, denuncia con forza l’ennesima situazione di abbandono che colpisce il territorio.

Dal 29 agosto 2025, la strada provinciale Itri–Sperlonga è chiusa al traffico a causa dei danni provocati da un incendio che ha generato frane, detriti e gravi rischi strutturali. L’ordinanza di chiusura, disposta in via d’urgenza dal Comune di Sperlonga, ha isolato residenti e attività locali, costringendo cittadini e turisti a percorsi alternativi lunghi e disagevoli.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della chiusura del tratto compreso tra il chilometro 8,5 e il 13,5, con l’installazione di segnaletica lungo tutto il percorso. Un segnale che lascia intendere tempi lunghi per la riapertura e una totale assenza di soluzioni concrete.

«Gli incendi — dichiara Giovanni Meschino — si ripetono ormai con cadenza quasi annuale, e ciò che resta è un paesaggio devastato, simile a un deserto lunare. La prevenzione continua a essere invocata solo a parole, mentre gli interventi reali restano zero. È inaccettabile che un’arteria così importante venga lasciata al degrado e che i cittadini debbano pagare le conseguenze dell’inerzia amministrativa.»

Il Movimento Popolare Lega Aurunco chiede interventi immediati di messa in sicurezza, piani di prevenzione concreti e tempi certi per la riapertura della provinciale Itri–Sperlonga. Non si può più tollerare che il territorio venga dimenticato fino all’emergenza, e che ogni anno si debbano contare i danni di una mancata politica di tutela ambientale e infrastrutturale.