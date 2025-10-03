ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il convegno

La riforma dello sport: a Sezze un confronto tra istituzioni, società sportive e operatori del settore

Presso l'Auditorium San Michele Arcangelo

Il Comune di Sezze, in collaborazione con Sport e Salute e il CONI, organizza il convegno “La riforma dello sport”, in programma il 3 ottobre 2025 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo (via Garibaldi 2 – Sezze), con inizio alle ore 15.00.

L’iniziativa si rivolge a operatori sportivi, società sportive e rappresentanti della pubblica amministrazione impegnati nella gestione e nello sviluppo del settore sportivo. L’obiettivo è approfondire i contenuti della recente riforma che ha dato nuova dignità al lavoro sportivo, ridefinendo regole, diritti e opportunità per atleti, dirigenti e associazioni.

Durante il convegno saranno affrontati temi centrali come:

  • Il nuovo quadro giuridico che ha eliminato il vincolo di tesseramento a lungo termine nel settore giovanile;
  • Il funzionamento della giustizia sportiva, con particolare attenzione ai meccanismi di tutela e regolamentazione;
  • Il credito sportivo, con focus sulle modalità di accesso alle agevolazioni sia per le società sportive che per gli enti pubblici.

Il programma degli interventi prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore:

  • Sindaco Lidano Lucidi – Saluti istituzionali
  • Dott. Fabio Caiazzo, Cda Sport e Salute
  • Dott. Carmelo Parrello, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti per lo Sport
  • Dott. Vincenzo Lamorte, Responsabile Servizio Rete Commerciale ICSC
  • Avv. Giovanni Fontana, Docente di diritto sportivo – Scuola dello Sport
  • Arch. Massimo Cerasoli, CONI

Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento su una riforma destinata a segnare profondamente il futuro dello sport italiano, valorizzando il ruolo delle società, degli operatori e delle istituzioni.

