Latina riceve il Benevento, mister Bruno: “Ai ragazzi ho chiesto massima concentrazione”

LATINA – Impegno difficile quello di domani, venerdì 3 ottobre, per il Latina Calcio 1932, nell’ottava gara di Serie C Sky WiFi in programma alle 20:30 al Francioni contro il Benevento. Nella Sala Stampa Amodio dello stadio di Latina oggi al termine della rifinitura che si è svolta a porte chiuse sul campo della ex Fulgorcavi, si è tenuta la consueta conferenza stampa prepartita e mister Alessandro Bruno non ha nascosto preoccupazioni e ostacoli. “Sarà una partita tosta complicata, se l’affrontiamo nella maniera giusta possiamo fare il risultato altrimenti se approcciamo come come le partite scorse, forse qualche problemino ce lo possiamo avere. Credo che il Benevento sia la squadra più forte del campionato quindi ho chiesto ai ragazzi attenzione massima, determinazione e di non lasciare nulla al caso, di stare con la testa nella partita per cento minuti, perché ripeto affronteremo una squadra molto difficile, quindi bisogna avere massima concentrazione. Dobbiamo fare una partita solida”, ha detto l’allenatore dei nerazzurri.

Tra Latina e Benevento sono stati quattro i pareggi tra serie B e serie C, compreso l’1-1 dell’ultima stagione. L’ultima vittoria nerazzurra risale al 2012 in Coppa Italia.

(foto in homepage alessio_privato_ph )