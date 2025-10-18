Lavoro, 44mila pontini hanno percepito la Naspi, cresce la disoccupazione

LATINA – Sono preoccupanti i dati diffusi dalla Uil Latina sulla Naspi, disoccupazione agricola e disoccupazione per collaboratori a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro. Un numero in crescita: nel 2024 sono stati 44.706 i beneficiari del sostegno, 470 unità rispetto al 2023. Mentre sono state 3.731 le lavoratrici e i lavoratori interessati dalla cassa integrazione ordinaria.

I dati Inps che la Uil di Latina ha recentemente elaborato “confermano – afferma il segretario provinciale del sindacato Luigi Garullo – che nel pontino il lavoro è ancora troppo fragile e che le crisi produttive sono sempre dietro l’angolo” e che “il tutto sta diventando non più un aspetto da considerare contingente ma piuttosto qualcosa di strutturale e fortemente condizionante”.

Ma i timori della Uil – relativi al territorio pontino – sono amplificati da altri numeri Inps: nel 2024 il tasso di disoccupazione ha raggiunto i 9,4 punti percentuali, il più alto delle province laziali.

Per battere il clima diffuso di incertezza – aggiunge Garullo – “servono scelte in grado di valorizzare i territori e di offrire benessere a chi li abita. Serve in sostanza una concreta politica industriale che rilanci il Paese. Sotto questo aspetto vanno colte tutte le opportunità che si presentano. Pensiamo ad esempio ai cento milioni che il Consorzio industriale del Lazio ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi di rilancio produttivo e riqualificazione industriale. Questi fondi devono diventare uno strumento per avviare un percorso di riconversione e rilancio del sistema produttivo dei territori, tutelando l’occupazione e aprendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile”.