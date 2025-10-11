Le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di luoghi straordinari anche in provincia di Latina

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’evento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS che ogni anno invita cittadini e turisti a scoprire luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti, in un weekend dedicato alla bellezza e alla partecipazione civica.

Oltre 700 siti in 350 città italiane apriranno le proprie porte al pubblico, offrendo visite a contributo libero e l’occasione di contribuire alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. L’edizione 2025, che segna i cinquant’anni dalla nascita del FAI, è stata presentata al Viminale, anch’esso eccezionalmente visitabile domenica 12 ottobre su prenotazione.

Nel territorio pontino, la Delegazione FAI di Latina ha scelto di aprire due dimore private di grande valore storico e paesaggistico: Vigna La Penna e Casale Carlo Vittorio La Penna ex Fascioni, situate nell’area verde di Suso, a Sezze. Le due ville, risalenti tra il Seicento e il Settecento, rappresentano esempi unici di architettura rurale nobiliare, un tempo dedicate alla produzione agricola e all’otium dei proprietari.

Le visite saranno condotte dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo A. Manzoni di Latina, da anni protagonisti delle iniziative della Delegazione. Ad arricchire le giornate ci saranno mostre d’arte, performance teatrali, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti locali, in un intreccio tra cultura, comunità e territorio che incarna perfettamente la missione del FAI: educare all’amore, alla conoscenza e alla tutela del patrimonio italiano.

L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.giornatefai.it.