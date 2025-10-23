Profumeria Terriaca: un nuovo spazio dove il profumo diventa esperienza















LATINA La Profumeria Terriaca apre una nuova, elegante location e rinnova il suo invito a vivere il mondo dei profumi come un’esperienza autentica e personale. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 24 ottobre, un momento atteso che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di un marchio da sempre legato alla ricerca, alla qualità e all’accoglienza.

Un luogo che accoglie come una casa

«Abbiamo sempre considerato il cliente come un ospite» – racconta Emanuele della Profumeria Terriaca ai microfoni di Radio Immagine – «e in questa nuova location vogliamo farlo sentire davvero a casa. Un ambiente dove potersi rilassare, rallentare i ritmi frenetici di ogni giorno e godere appieno dell’esperienza olfattiva.»

L’idea alla base di questo nuovo spazio è proprio quella di trasformare la profumeria in un luogo di incontro, di scoperta e di condivisione. Non solo un punto vendita, ma un ambiente vivo, dove nascono emozioni ed eventi dedicati alla cultura del profumo e alla bellezza come espressione di sé.

Il profumo come identità

Nel corso degli anni, il mondo della profumeria è cambiato profondamente. Oggi più che mai, le persone cercano un’essenza che le rappresenti, qualcosa di unico e personale.

«Quando ho iniziato questo lavoro – spiega Emanuele – ciò che mi affascinò fu proprio la ricerca di prodotti esclusivi da proporre alla clientela. Ognuno di noi dovrebbe avere un profumo che lo identifichi, che racconti qualcosa di sé.»

Con questa nuova apertura, Terriaca sceglie una direzione controcorrente: in un’epoca dominata dalla velocità dell’online e dei social, la profumeria riscopre il valore del tempo, dell’ascolto e del rapporto diretto con il cliente.

Un invito a vivere la bellezza con lentezza

La nuova sede della Profumeria Terriaca nasce dunque come luogo d’incontro e di esperienza sensoriale, dove ogni visita diventa un viaggio tra essenze, emozioni e identità.

«Vi aspettiamo in questa nuova location – conclude Emanuele – sperando che possa essere gradita a tutti e che diventi uno spazio da vivere insieme.»