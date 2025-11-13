Arriva la nuova EVO 7 Kairos: il SUV per la famiglia moderna

LATINA – Comfort, spazio, tecnologia e design si incontrano nella nuova EVO 7 Kairos, il SUV pensato per la famiglia moderna che non rinuncia a stile e innovazione. Il lancio ufficiale è fissato per sabato 22 novembre presso ICAR Auto a Latina, dove sarà possibile prenotare un test-drive esclusivo e scoprire da vicino tutte le qualità che rendono la EVO 7 Kairos una vettura unica nel suo segmento. Al volante, la nuova EVO 7 Kairos si distingue per la sua piacevolezza di guida e per un equipaggiamento completo pensato per ogni esigenza quotidiana. L’abitacolo accoglie con display digitali di ultima generazione, climatizzatore intelligente, telecamera a 360° e una connettività totale con lo smartphone, per viaggiare sempre connessi e in totale sicurezza. L’attenzione al comfort si unisce a un design elegante e dinamico, con interni curati nei minimi dettagli, perfetti per chi cerca una vettura capace di coniugare funzionalità e stile contemporaneo. La nuova EVO 7 Kairos è pensata per chi ama muoversi con libertà, comfort e tecnologia.