Mercatino dell’usato Ecoliri: dal 18 al 20 ottobre torna l’appuntamento con il “prezzo vero”

CASSINO Il Mercatino Stellantis torna a Cassino: 800 auto, prezzi veri e garanzie ufficiali

Torna anche quest’anno il Mercatino Stellantis di Cassino, un appuntamento atteso da tutti gli appassionati e da chi è in cerca della propria nuova auto.

Dal 18 al 20 ottobre, presso lo stabilimento Stellantis di Cassino, dalle 9 alle 18 con orario continuato, sarà possibile scegliere tra oltre 800 vetture del gruppo, con prezzi reali e trasparenti.

A spiegare la filosofia dell’iniziativa è Davide Papa, presidente del Gruppo Ecoliri, che insieme a Stellantis promuove l’evento:

“Quest’anno – spiega Papa – abbiamo voluto proporre un’iniziativa chiara, pensata per i cittadini. Tutte le vetture in esposizione riportano il prezzo vero, quello effettivo che il cliente pagherà, più le sole spese di passaggio di proprietà. Nessuna sorpresa, nessun vincolo. Vogliamo offrire soluzioni concrete e trasparenti.”

Come spiega Giovanni Cimorelli, responsabile finanziario e assicurativo del gruppo, «sono ormai 15 anni che organizziamo con successo questo evento, dedicato interamente ai nostri clienti. Per noi è un momento di dedizione totale: l’intero anno lavoriamo per selezionare veicoli unici, esclusivi e qualitativamente eccellenti, che poi proponiamo in questi tre giorni speciali».

Un evento, un brand

Il Mercatino dell’usato Ecoliri non è solo un’esposizione di vetture, ma un vero e proprio brand, sinonimo di affidabilità e trasparenza. Anche quest’anno saranno disponibili circa 800 veicoli dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroën, Peugeot, DS, Opel e dell’intera gamma dei veicoli commerciali Stellantis.

Un’ampia offerta pensata per soddisfare ogni esigenza, dal neopatentato al professionista, con la certezza di acquistare un prodotto certificato e garantito.

Il “prezzo vero”: trasparenza e convenienza

La grande novità di quest’edizione è il focus sul cosiddetto “prezzo vero”: un valore chiaro, trasparente e definitivo che il cliente trova direttamente sul veicolo, senza sorprese o costi nascosti.

«In un mercato in cui spesso è difficile capire qual è il prezzo reale di un’auto, noi puntiamo sulla chiarezza — spiega Cimorelli —. Il nostro “prezzo vero” è quello che trovate esposto: il cliente può scegliere se acquistare in contanti, con finanziamento o con altre formule personalizzate. Abbiamo inoltre tassi agevolati dedicati anche ai dipendenti Stellantis, alle Forze Armate e ai parenti di primo grado».

Tre giorni di occasioni e professionalità

Durante i tre giorni di evento, dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato, il team Ecoliri sarà a completa disposizione dei visitatori per costruire insieme la soluzione più adatta alle esigenze di ogni cliente, in un clima di accoglienza e fiducia che da sempre contraddistingue il gruppo.

⸻

📍 Mercatino dell’usato Ecoliri

📅 18 – 20 ottobre 2025

📍 Stabilimento Stellantis di Cassino

🕘 Orario continuato: 9:00 – 18:00

Un evento da non perdere per chi cerca qualità, convenienza e trasparenza: il “prezzo vero” firmato Ecoliri.