Ditta revocata al Mof, Uiltucs Latina: “Estendere il protocollo di legalità anche alle questioni del lavoro”

LATINA – La Uiltucs Latina sarà parte attiva nel promuovere confronti permanenti al Mof di Fondi”. Lo dichiara il segretario Gianfranco Cartisano dopo l’esplosione del caso che ha portato i vertici del maggiore mercato ortofrutticolo italiano alla revoca della concessione a una nota società finita nel mirino per sospette pratiche illegali sul fronte dei rapporti di lavoro. Il provvedimento è arrivato all’indomani della messa in onda del servizio tv del programma “Fuori dal Coro” di Rete 4, che ha ripreso un colloquio di lavoro durante il quale i titolari della società ortofrutticola estromessa, spiegavano a un aspirante lavoratore che una parte dello stipendio corrisposto doveva tornare alla fonte.

Richiamando il protocollo di legalità per la prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità al Mof di Fondi, il cui rinnovo è stato siglato presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina a inizio settembre, Cartisano invita ad allargare lo sguardo e ad ampliarlo: “Come Uiltucs – dichiara – sosteniamo che nella nostra provincia la lotta alla illegalità non deve essere intesa soltanto come una lotta alle mafie, alla malavita organizzata. Per noi, garantire la corretta applicazione dei contratti di lavoro, far emergere il lavoro sommerso, irregolare, lo sfruttamento, rappresenterebbe un messaggio altrettanto forte contro l’illegalità che purtroppo è molto diffusa nel nostro territorio. Quello che abbiamo fatto emergere in quella società del Centro Agroalimentare è un fenomeno che combattiamo da anni”.