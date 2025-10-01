Sfruttamento del lavoro, il Mof revocata la concessione a Cavolo Felice S.r.l.

FONDI – Il Mof, Mercato Ortofrutticolo di Fondi, ha la concessione revocato una delle ditte più importanti che operano al suo interno accusata di sfruttamento del lavoro. E’ accaduto ieri dopo un servizio andato in onda su Rete 4 in cui i vertici della società venivano ripresi mentre spiegavano ai lavoratori che la busta paga sarebbe stata regolare, ma che avrebbero dovuto restituire sotto banco parte dello stipendio ricevuto.

Il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi e l’amministratore delegato Enzo Addessi che hanno firmato il provvedimento per palese violazione del regolamento lesiva oltretutto dell’immagine del Mof, hanno anche annunciato un’indagine interna per verificare se si tratti o meno di un caso isolato

“In data odierna – si legge nella nota della MOF Scpa – con provvedimento firmato dal presidente Bernardino Quattrociocchi e dall’amministratore delegato Enzo Addessi, ha revocato la concessione alla società Cavolo Felice S.r.l., concessionaria di uno stand all’interno del mercato. La decisione è stata assunta in quanto l’azienda ha violato palesemente l’articolo 43 del regolamento di gestione della MOF Scpa, che vieta “comportamenti fortemente lesivi dell’immagine, del decoro e del prestigio del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi”.

Il servizio televisivo era stato trasmesso lo scorso 28 settembre 2025 dalla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4 “ha evidenziato – commentano dal Mof – pratiche scorrette e inaccettabili nel contesto lavorativo, contrarie ai valori di trasparenza, legalità e correttezza che MOF Scpa promuove e tutela da sempre. Per preservare il prestigio e l’onorabilità del Mercato e tutelare il lavoro di tutti gli operatori che rispettano scrupolosamente le normative vigenti, MOF Scpa ha deciso di revocare la concessione alla società Cavolo Felice S.r.l.Inoltre, sarà avviata un’indagine interna finalizzata a verificare l’eventuale persistenza di analoghe pratiche illegali. Il presidente Bernardino Quattrociocchi e l’amministratore delegato Enzo Addessi ribadiscono la piena collaborazione con le Autorità preposte per garantire la massima trasparenza e legalità. MOF Scpa ribadisce il suo impegno a garantire un mercato equo e leale, dove ogni operatore contribuisce al successo collettivo nel rispetto delle leggi e delle regole”, conclude la nota.