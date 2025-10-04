ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Schiusa a sorpresa sul litorale del Circeo, la polizia locale attiva Tartalazio

Questa mattina le piccole Caretta Caretta notate da alcuni passanti

SAN FELICE CIRCEO – Schiusa a sorpresa sul litorale del Circeo. Questa mattina alcuni passanti hanno notato le piccole Caretta caretta spuntare dalla sabbia e hanno subito avvisato i Carabinieri, che hanno allertato la Polizia Locale di San Felice Circeo. Gli agenti sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza l’area, attivando la Capitaneria di Porto e la rete Tartalazio. Il nido, probabilmente schiuso nella notte, ha regalato a tutti un momento di pura meraviglia e rispetto per la natura del nostro territorio.

 

