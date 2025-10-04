ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Cisterna Volley, doppio test con Milano a Gubbio: “Ora bisogna allenare la vittoria”

Il Cisterna Volley è pronto per due amichevoli contro Milano. La prima è in programma sabato 4 ottobre alle ore 18, la seconda domenica 5 ottobre alle ore 17, a Gubbio. Un doppio banco di prova che servirà a testare i progressi della squadra guidata da Daniele Morato. “Si tratta di due sfide che cercheremo di vincere – ha sottolineato Alessandro Finauri – ormai il tempo degli allenamenti congiunti è finito e si gioca per fare più punti dell’avversario. Con l’arrivo dei nazionali siamo finalmente al completo e stiamo lavorando per raggiungere il miglior equilibrio e diventare squadra”.

Finauri ha evidenziato come il percorso di crescita sia già in corso: “Rispetto al primo test con Perugia, nell’ultimo allenamento congiunto abbiamo migliorato molto, sia nei fondamentali che nella sintonia. Con tanti nuovi giocatori, giovani e motivati, c’è grande voglia di crescere. Da parte mia, essendo al terzo anno a Cisterna, cerco di aiutare i nuovi a inserirsi al meglio. Ora gli step successivi passano dalle amichevoli: quelle contro Milano saranno un test importante, perché è tempo di allenare la vittoria”.

