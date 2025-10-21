Sermoneta, la Sindaca Giovannoli scrive a Cotral per potenziare le corse per gli studenti

Arriva un nuova richiesta ufficiale, dopo la nota del 23 settembre 2025, indirizzata all’azienda di trasporto pubblico regionale Cotral da parte dell’ amministrazione comunale di Sermoneta che vuole farsi ancora una volta portavoce delle esigenze degli studenti pendolari che ogni giorno si recano a Latina per frequentare le scuole superiori. Le lamentele, raccolte in queste settimane tra le famiglie e gli stessi studenti, dipingono un quadro preoccupante: ritardi sistematici, corse insufficienti e autobus sovraffollati, soprattutto sulla tratta che attraversa la borgata di Pontenuovo. Una situazione che, come evidenziato nella comunicazione del sindaco, incide in modo grave sulla regolarità degli studi e sulla sicurezza dei ragazzi, minando di fatto il pieno esercizio del diritto allo studio.

In particolare, il servizio attuale non consente a molti studenti di raggiungere in orario le proprie scuole per l’inizio della prima ora di lezione. Questo costringe i giovani a saltare ore di lezione o ad accumulare ritardi cronici. Non meno preoccupante è il tema del sovraffollamento mattutino: diversi studenti, pur muniti di abbonamento, non riescono a salire a bordo dei mezzi perché troppo pieni.

Già con una nota del 1° ottobre, Cotral aveva risposto alla prima sollecitazione dell’Amministrazione, impegnandosi a monitorare la situazione e a valutare eventuali potenziamenti del servizio. Tuttavia, i disagi permangono e, proprio per questo, l’Amministrazione ha deciso di tornare a scrivere all’azienda di trasporto per chiedere un intervento concreto e urgente.

“Si chiede – si legge nella nota del sindaco a Cotral – di definire un potenziamento delle corse nella fascia oraria mattutina, in particolare per la tratta che attraversa le borgate di Sermoneta, garantendo l’arrivo a scuola in tempo utile per la prima ora; e una riorganizzazione delle linee che tenga conto del carico reale di studenti e assicuri un numero sufficiente di mezzi per evitare l’eccessivo sovraffollamento”.