“A far la lotta comincia tu”: settimana transfemminista al Sottoscala9







(Locandina: illustrazione di Ilaria Palleschi)

LATINA – Tutto pronto al Sottoscala 9 per “A far la lotta comincia tu”, la rassegna di eventi transfemminista che si terrà dal 19 al 25 novembre presso il circolo Arci di via Isonzo 194. In programma talk, laboratori, cineforum e live artistici per opporsi, ancora una volta, alla violenza maschile sulle donne, un problema collettivo, che non può continuare a essere affrontato dalle sole vittime.

La settimana verrà inaugurata dal cineforum di mercoledì 19 novembre: alle 21.30 presso il circolo sarà proiettato il film “Il giardino delle vergini”, della nota regista americana Sofia Coppola. Spazio, poi, anche per i libri: giovedì 20 novembre, con la fumettista Ilaria Palleschi presenterà alle 18.30 la sua graphic novel Fiamma, architetta e fumettista, autrice di “Nodi”, pubblicata nell’aprile di quest’anno da Bao Publishing. Un’opera che intreccia storie di donne e soggettività queer che imparano a riconoscersi, a sciogliere la paura, a riannodare i fili spezzati. A seguire, alle ore 20, un Dj set al femminile, con Kairos, La Bau e Chiara Althea.

Dopo film e fumetti, venerdì 21 novembre tocca a musica e parole affrontare i temi dell’amore tossico e del patriarcato. Alle 20.30 andrà in scena “Amore mio, ma anche no”, il karaoke transfemminista: con Chiara Tarquini si andranno a decostruire le canzoni che nel corso del tempo abbiamo imparato ad amare, dai ritornelli più famosi agli stornelli romani. Alle 22, lo spettacolo continua con il live delle cantanti Catéra e Ilenia Volpe. Prima delle attività serali i soci e le socie del Sottoscala9 si incontreranno alle 16.30 per il laboratorio di striscioni: un momento di autoproduzione, complicità e creatività condivisa, per prepararsi al meglio alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne che si terrà a Roma sabato 22 novembre, a cui il circolo sarà presente.

Le attività riprenderanno domenica 23 novembre, con il Workshop di scrittura transfemminista a cura di Ilaria Franciotti, alle ore 17. Partendo dalla lettura di “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, il laboratorio si propone di affrontare la scrittura come atto di libertà e di riappropriazione di sé. Alle 21, andrà in scena “Ti spiego la figa”, il monologo comico-divulgativo di Fabiana Rosa, educatrice e consulente sessuale, conosciuta online come Azzurra.edukinky. Per questo evento sarà necessario acquistare i biglietti presso la piattaforma di ooh.events. Il 25 novembre, ultimo giorno di “A far la lotta comincia tu”, sarà l’occasione per ulteriori momenti di dibattiti e approfondimenti. Alle 18.30 l’incontro “Chi sono le cattive femministe del CAV?”, a cura del Centro Donna Lillith, che da anni si prende cura delle donne vittime di violenza in provincia di Latina. Infine, al termine della rassegna, sarà proiettato alle 21.30 il film “Ritratto della giovane in fiamme”, scritto e diretto dalla regista francese Céline Sciamma.

Per partecipare agli eventi della settimana transfemminista sarà necessario avere la tessera Arci 2025-2026. Farla può significare la possibilità di continuare a sostenere il Sottoscala9 nel processo di rinascita iniziato lo scorso giugno. È consigliato, inoltre, compilare il pretesseramento online, per poi ritirare la tessera al circolo.