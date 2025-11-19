Accorpamento Fabiano-Don Milani, Tesone alla Regione: “Rivedere il modello, serve un tavolo tecnico”

LATINA – Sull’accorpamento degli istituti comprensivi Vito Fabiano e Don Milani di Latina, il Comune ha chiesto alla Regione Lazio un tavolo tecnico. Lo comunica con una nota l’assessora Francesca Tesone che ha preso parte alla Conferenza regionale permanente per il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Lazio per l’anno scolastico 2026-2027 insieme con la dirigente Lucia Giovangrossi. La riunione si è tenuta ieri, alla presenza dell’assessore regionale alla Scuola Giuseppe Schiboni.

“Si tratta di una situazione importante – ha affermato Tesone – legata al dimensionamento sul territorio di Latina. L’accorpamento attuale, infatti, mette insieme due realtà molto diverse tra loro, con bisogni, storie e caratteristiche che non coincidono. Ogni giorno mi confronto con famiglie che esprimono preoccupazione e lamentano la mancanza di una dirigente presente e dedicata. Questa assenza si traduce in difficoltà organizzative, nella percezione di una minore attenzione ai bisogni dei ragazzi e in un senso di distanza dalle istituzioni scolastiche”. Per questo ha chiesto di

“di rivedere il modello di accorpamento previsto per Latina, restituendo ad ogni realtà una guida chiara e stabile”. “Solo così potremo garantire alle famiglie un punto di riferimento, dare continuità al lavoro educativo e assicurare una gestione più efficace e vicina alle esigenze del territorio”.

Il Comune confida che il tavolo tecnico possa essere il luogo in cui “superare le criticità che si sono venute a creare con l’accorpamento, sperando in una diversa soluzione con il prossimo Piano di dimensionamento”.