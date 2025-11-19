L’8 dicembre apertura straordinaria del Giardino di Ninfa, per sostenere Etikey impresa sociale

LATINA – Un ingresso straordinario al Giardino di Ninfa, in un periodo di abituale riposo, per sostenere l’impresa sociale Etikey. Lo ha deciso la Fondazione Roffredo Caetani unendo la valorizzazione del territorio a un gesto di solidarietà concreta. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre e l’intero incasso della giornata sarà devoluto alla realtà nata a Latina dall’incontro tra il Centro Donna Lilith APS e Diaphorá APS che ha come obiettivo l’organizzazione di percorsi di formazione, inserimento lavorativo e autonomia personale rivolti a donne che hanno vissuto situazioni di violenza e a giovani con disabilità, offrendo un contesto di lavoro etico, inclusivo e creativo. “L’obiettivo è trasformare la fragilità in opportunità, sostenendo una crescita fondata sulla dignità, sull’autostima e sulla partecipazione attiva alla comunità”, spiegano dalla Fondazione.

“L’apertura straordinaria dell’8 dicembre – spiega il presidente Massimo Amodio – rappresenta per noi un’occasione per riaffermare l’impegno della Fondazione Roffredo Caetani nel sostenere iniziative che coniugano tutela del patrimonio e responsabilità sociale. Il Giardino di Ninfa è da sempre simbolo di cura, armonia e rispetto: valori che ritroviamo nel lavoro quotidiano di Etikey, un progetto che abbiamo voluto accompagnare concretamente anche attraverso la firma di un protocollo d’intesa e l’inserimento nel nostro organico di giovani provenienti da questa realtà. Con questa giornata vogliamo ribadire la nostra vicinanza a un’iniziativa che esprime pienamente lo spirito e le finalità sociali della Fondazione”.

Durante la giornata, i ragazzi di Etikey saranno presenti nell’area shop del giardino per raccontare i loro progetti e proporre i prodotti realizzati nei laboratori della cooperativa, destinati all’autofinanziamento delle attività.

“L’apertura straordinaria del Giardino di Ninfa – spiega Francesca Pierleoni, presidente di Etikey – ha per noi un valore fortemente simbolico: rappresenta l’incontro tra la cura delle persone e quella del territorio, unite dalla stessa responsabilità verso il bene comune. È anche un’occasione preziosa per far conoscere più da vicino la missione di Etikey e coinvolgere la comunità in un gesto concreto di solidarietà. Ringraziamo la Fondazione Caetani per il sostegno e per la collaborazione già avviata con il protocollo d’intesa e l’inserimento di uno dei nostri ragazzi nel loro staff, segno concreto dell’impatto positivo che Etikey può generare sul territorio”.

Il Giardino di Ninfa riaprirà come di consueto in primavera, ma la giornata dell’8 dicembre offrirà ai visitatori un’esperienza unica: scoprire Ninfa nella sua luce invernale e partecipare a un gesto concreto a favore di un importante progetto di solidarietà e inclusione.

Le prenotazioni per l’apertura straordinaria dell’8 dicembre potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.giardinodininfa.eu.