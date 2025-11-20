Sapori d’Autunno al San Benedetto, protagonisti gli studenti di Cucina

LATINA – I sapori dell’autunno protagonisti di una nuova esperienza didattico-gustativa all’Istituto d’Istruzione Superiore S. Benedetto Einaudi Mattei. si comincia giovedì 20 novembre 2025, a partire dalle ore 19.30, con la prima serata di “Sapori d’Autunno”, preceduta da un aperitivo di benvenuto, previsto per le 19.15.

In un ambiente allestito per ricreare una vera sala ristorante, gli studenti dell’indirizzo alberghiero accoglieranno gli ospiti mettendo in pratica le competenze acquisite nel loro percorso formativo. I partecipanti – spiegano dalla scuola diretta dal preside Ugo Vitti – potranno vivere un percorso culinario ispirato alle atmosfere della stagione, con un susseguirsi di portate caratterizzate da note gustative intense e avvolgenti: sapori che richiamano i profumi del bosco, la morbidezza delle preparazioni autunnali e la ricchezza degli ingredienti tipici del territorio.

Tradizione e creatività si intrecceranno in un menù pensato per valorizzare l’identità locale e offrire un’esperienza sensoriale completa.

Gli studenti di Cucina, guidati dai docenti Forzan, Carrieri e Capirchio, che si alterneranno nella conduzione delle attività, cureranno la preparazione delle portate. Gli allievi degli indirizzi Sala e

Accoglienza Turistica, coordinati dai Proff. De Rosa e Ruggiero, cureranno invece il servizio e l’accoglienza degli ospiti, contribuendo a dare alla serata un carattere autentico e professionale.

La cena rappresenterà, inoltre, un’occasione per valorizzare i prodotti dell’Azienda Agraria dell’Istituto San Benedetto, presenti nelle diverse proposte della serata.

Considerato l’alto numero di richieste, anche per questa edizione è stata programmata una seconda serata, in programma per giovedì 27 novembre 2025.

“Siamo profondamente orgogliosi del percorso che i nostri studenti compiono attraverso iniziative come Sapori d’Autunno. Queste serate rappresentano un laboratorio reale, in cui nostri i ragazzi possono mettere alla prova le competenze acquisite e vivere un’esperienza autentica di collaborazione e professionalità. Il valore aggiunto di questo evento risiede nella capacità di unire didattica, territorio e tradizione, trasformando una cena in un momento formativo ricco di significato. Anche quest’anno i nostri studenti dimostrano talento, impegno e spirito di squadra: qualità che riflettono la dedizione dei docenti, che ringrazio, e la vitalità della nostra comunità scolastica”, ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Prof. Ugo Vitti.