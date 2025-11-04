Allagamento a Borgo Podgora: chiusa per tre giorni la scuola media “Prampolini”

Con un’ordinanza firmata ieri, 3 novembre 2025, il sindaco di Latina ha disposto la chiusura temporanea della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Natale Prampolini”, in Strada Podgora a Borgo Podgora. La decisione è arrivata dopo il grave allagamento che ha interessato l’edificio scolastico, provocato da un guasto improvviso all’impianto idrico verificatosi nella notte tra domenica e lunedì.

A segnalare la situazione è stato il dirigente del Dipartimento Manutenzioni del Comune, architetto Micol Ayuso, che nella sua relazione ha sottolineato la necessità di interdire temporaneamente l’utilizzo dell’edificio per consentire i lavori di riparazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità dei locali.

La chiusura della scuola è stata disposta fino al 5 novembre compreso, salvo ulteriori aggiornamenti in base all’esito delle verifiche. In questi giorni tecnici comunali e imprese incaricate saranno al lavoro per sostituire le parti danneggiate e verificare la stabilità delle strutture interessate dall’allagamento.

L’ordinanza dispone inoltre il divieto di accesso all’edificio per tutta la durata della chiusura, fatta eccezione per i tecnici, il personale addetto ai lavori e il personale scolastico necessario. L’obiettivo è garantire la sicurezza della comunità scolastica e consentire la ripresa delle lezioni in piena sicurezza.