LATINA – Confesercenti di Area, con il supporto della Camera di Commercio Frosinone Latina, ha avviato un progetto di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla necessità di adeguare le attività commerciali di vicinato, con le nuove tecnologie legate al mondo della digitalizzazione.

Il progetto “Digitalizzare l’Impresa: il Futuro è già Presente”, composto da diversi eventi che sono poi propedeutici a continue future azioni di assistenza, nasce direttamente dalla volontà degli operatori commerciali che sentono la necessità di sostenere, con una nuova visione, le proprie attività di business. Confesercenti supporta questi processi, creando “connessioni operative” con consulenti, Enti e gli stessi imprenditori.

Ormai digitalizzare l’attività commerciale, la propria impresa piccola o grande che sia, è divenuta una priorità strategica non più rinviabile.

Secondo alcuni dati, solo nella provincia di Latina, si ha una presenza di attività commerciali sull’on-line del 35% con un aumento complessivo di vendite on line del +25% tra il 2020 e il 2023.

A livello nazionale -dati 2023- si registra una percentuale crescente di quote di mercato dell’e-commerce pari al 21,9% per le attività “non alimentari”.

Sono queste alcune fredde percentuali, che verranno poi approfondite nel meeting professionale in programma per il prossimo 17 dicembre presso l’Hotel Europa di Latina, ma che evidenziano un irreversibile cambiamento dei processi di vendita. Questi cambiamenti devono essere governati dagli stessi operatori, altrimenti si è inevitabilmente out. Bisogna avere la forza di riuscire a coniugare il calore e la professionalità della vendita tradizionale, con una interazione con le nuove tecnologie, senza stravolgere il proprio DNA.

Il progetto “vede” diverse azioni di informazione, confronto con gli operatori e formazione, anche verso i giovani, nonché un concreto supporto di consulenza per chi ne faccia richiesta presso Confesercenti.

Sul territorio sono stati avviati Focus interattivi con i commercianti, per ascoltare le esigenze, i problemi e contestualmente sensibilizzarli ad una nuova visione operativa.

È stato avviato un corso base “Commercianti digitali”, dove si affrontano tematiche legate alla comunicazione, al web come alle vetrine digitali, si ragiona sulla corretta gestione dei social network come sull’e-commerce.

Si guarda all’auto-imprenditorialità dei giovani diplomandi con un Seminario sul “Fare Impresa”, presso l’Università di Latina il 4 dicembre ed un meeting professionale il 17 dicembre a Latina, presso l’Hotel Europa dove consulenti, operatori economici e Istituzioni approfondiranno il nuovo modo di fare business. Il tutto supportato anche con la pubblicazione di un Notes –Fare Impresa 025- che ha la funzione di essere strumento di supporto dedicato principalmente ai giovani che vogliono “aprire” una propria attività.

Non dimentichiamoci che “Digitalizzare” significa semplificare la gestione del business, migliorare l’efficienza e aumentare la competitività della propria attività e dell’impresa, grande o piccola che sia.

Le keyword del progetto sono Competitività, Auto-imprenditorialità, Formazione, Retail, Commercio di Vicinato, Piccola Impresa…

Il confronto ed il cambiamento sono già presenti nel nostro quotidiano commerciale e produttivo.

Per informazioni si possono contattare gli uffici di Latina “Confesercenti d’Area”, ai numeri 0773.284550 o inviare una mail di contatto a segreterialatina@confesercentilazio.com