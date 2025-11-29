Basket, Benacquista Latina affronta in trasferta Raggisolaris Faenza

LATINA – Non si sono mai incontrate prima, si affronteranno domani , dove domenica 30 novembre alle ore 18 nella 14ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Tema Sinergie Raggisolaris Faenza. I pontini saranno in trasferta sul parquet del PalaCattani dove arriveranno con 18 punti in classifica maturati nelle prime 13 gare della stagione, mentre Faenza, che ha disputato una partita in meno (osservato turno di riposo all’ottava giornata), insegue a quota 16.

Latina è reduce da due combattute ma amare sconfitte interne contro Virtus Roma e Luiss Roma, sfide che hanno comunque confermato la capacità della squadra di competere alla pari con le formazioni più attrezzate del girone. Faenza, allenata da Coach Lorenzo Pansa, arriva invece dal prestigioso successo esterno sul campo dell’Andrea Costa Imola e si presenta alla sfida con un dato significativo: al PalaCattani è ancora imbattuta. Sul parquet romagnolo è caduta anche la Luiss Roma, incappata proprio contro i Raggisolaris nella sua prima sconfitta stagionale dopo otto vittorie consecutive.

La Tema Sinergie ha iniziato il campionato con cinque vittorie nelle prime cinque giornate, arrendendosi poi soltanto sul difficilissimo campo di Livorno. Latina, dal canto suo, ha grande voglia di tornare subito al successo e si presenta all’appuntamento con determinazione e fiducia, consapevole del valore dell’avversario, ma anche dei propri margini di crescita.

La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LnpPass (servizio in abbonamento) e in chiaro sul canale Twitch di Italbasket.