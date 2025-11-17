Benacquista riceve la Capolista Virtus Roma: sfida di vertice a Cisterna

CISTERNA – Oggi c’è grande attesa per il match che vedrà in campo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nel girone B del campionato di serie B nazionale i nerazzurri affrontano al Palasport di Cisterna la capolista Virtus Roma 1960. L’appuntamento con la 12ª giornata (lunedì 17 novembre) è alle ore 19.

I capitolini guidano la classifica a quota 20 punti, insieme alla Pielle Livorno, inseguite proprio dalla Benacquista e dalla Paperdi Caserta, entrambe a 18 punti (con scontro diretto favorevole ai campani in virtù del 75-73 del PalaPiccolo e del turno di riposo già osservato). La giornata propone anche un interessante scontro diretto tra Livorno e Caserta. Nell’anticipo del sabato, la Luiss Roma è rimasta ferma a 16 punti, incassando la seconda sconfitta consecutiva contro Jesi (66-82).

In casa nerazzurra, il successo esterno ottenuto nel turno infrasettimanale sul campo dell’Andrea Costa Imola ha restituito entusiasmo al gruppo di coach Gramenzi, dopo la battuta d’arresto del sabato precedente.