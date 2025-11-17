Cisterna Volley batte Modena al tie break

CISTERNA – Cisterna Volley esce vincente dal match casalingo contro Valsa Group Modena nella quinta giornata di Superlega. Partita lunghissima ed emozionante quella giocata dai pontini che hanno battuto 3-2, dopo 2 ore e 26 minuti, gli emiliani. Ben 11 i match point annullati dalla squadra di casa. Per la squadra di Morato è la terza gara terminata al tie break e la terza vittoria. Ma stavolta, dopo aver superato Grottazzolina e Monza in due scontri diretti, la vittoria ha un sapore diverso perché arrivata contro una grande.

TABELLINO

Cisterna Volley – Valsa Group Modena 3-2 (26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11)

Cisterna Volley: Currie (L), Finauri (L) ne , Barotto 1, Plak 7, Tarumi, Lanza 24, Fanizza, Diamantini ne, Salsi 1, Mazzone 8, Guzzo 13, Bayram 19, Tosti ne, Muniz De Oliveira. All.: Morato.

Valsa Group Modena: Massari ne, Perry (L), Mati 1, Sanguinetti 2, Federici (L) ne, Tizi-Oualou 1, Dayskiba 23, Tauletta ne, Porro 13, Anzani 4, Bauchegger 5, Bento Buczmiejuk ne, Ahmed Abulubaba 24, Giraudo 1. All.: Giuliani.

Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 35, ric.prf. 28%, att. 55%, muri 8.

Modena: ace 10, err.batt. 25, ric.prf, 46%, att. 53%, muri 2.

Arbitri: Andrea Pozzato e Alessandro Pietro Cavalieri

MVP: Filippo Lanza

Spettatori: 1501