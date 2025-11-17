ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

superlega

Cisterna Volley batte Modena al tie break

Una partita che ha visto la squadra di Morato lottare punto su punto

CISTERNA – Cisterna Volley esce vincente dal match casalingo contro Valsa Group Modena nella quinta giornata di Superlega. Partita lunghissima ed emozionante quella giocata dai pontini che hanno battuto 3-2, dopo 2 ore e 26 minuti, gli emiliani. Ben 11 i match point annullati dalla squadra di casa. Per la squadra di Morato è la terza gara terminata al tie break e la terza vittoria. Ma stavolta, dopo aver superato Grottazzolina e Monza in due scontri diretti, la vittoria ha un sapore diverso perché arrivata contro una grande.

TABELLINO

Cisterna Volley – Valsa Group Modena 3-2 (26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11)

Cisterna Volley: Currie (L), Finauri (L) ne , Barotto 1, Plak 7, Tarumi, Lanza 24, Fanizza, Diamantini ne, Salsi 1, Mazzone 8, Guzzo 13, Bayram 19, Tosti ne, Muniz De Oliveira. All.: Morato.

Valsa Group Modena: Massari ne, Perry (L), Mati 1, Sanguinetti 2, Federici (L) ne, Tizi-Oualou 1, Dayskiba 23, Tauletta ne, Porro 13, Anzani 4, Bauchegger 5, Bento Buczmiejuk ne, Ahmed Abulubaba 24, Giraudo 1. All.: Giuliani.

Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 35, ric.prf. 28%, att. 55%, muri 8.

Modena: ace 10, err.batt. 25, ric.prf, 46%, att. 53%, muri 2.

Arbitri: Andrea Pozzato e Alessandro Pietro Cavalieri

MVP: Filippo Lanza

Spettatori: 1501

 

