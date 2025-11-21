Kick boxing, Fondi fa incetta di medaglie al Campionato Mondiale Unificato WTKA di Carrara































FONDI – Con gli straordinari risultati ottenuti al Campionato Mondiale Unificato di Carrara, la Città di Fondi si conferma terra di talenti sportivi e agonistici. Ben sei atleti, di diverse società, sono infatti saliti sui massimi gradini del podio dando lustro alla Città di Fondi, alle arti marziali e in particolare alla kick boxing.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e il presidente della commissione competente Cristian Peppe hanno incontrato campioni e campionesse nell’ambito di diverse cerimonie che si sono svolte nel corso della settimana, ascoltando storie ed emozioni ed esprimendo loro supporto e grande apprezzamento “per aver dato lustro alla Città di Fondi e alle arti marziali”.

Il medagliere:

Doppia medaglia d’oro per Angelo Carroccia, tornato da Carrara due volte campione del mondo di kick boxing nelle discipline Light Contact e Kick Light +94 kg;

Medaglia d’oro per Lorenzo Parisella, della Asr Rotts, che salendo sul primo gradino del podio nella categoria veterans al Campionato Mondiale Unificato WTKA di Carrara ha collezionato tre titoli mondiali consecutivi;

Doppia medaglia d’oro per Vittorio D’Ettorre, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Doppia medaglia d’oro per Clarissa Oi, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Doppia medaglia d’oro per Sara Fariello, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Medaglia d’argento nella specialità light e medaglia di bronzo nella specialità kicklight per Ambra Helen Russo, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, salita sul podio del medesimo mondiale per il secondo anno consecutivo.