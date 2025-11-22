Cisterna Volley riceve Milano, Morato: “Noi stiamo bene, ma servirà una grande prova”

CISTERNA – Torna in campo oggi il Cisterna Volley nel campionato di Superlega. Al Palasport di Viale delle Province (alle 18) andrà in scena l’attesa sfida contro Milano (in diretta su Rai Sport e VBTV): il sestetto di Morato è reduce da due successi e potrà contare su tutti gli effettivi, il team di Roberto Piazza è forte di tre vittorie consecutive.

“Roberto è uno dei miei mentori – commenta Morato parlando del coach di Milano di Piazza – , mi sono avvicinato ai grandi livelli osservando i suoi allenamenti, è un coach e una persona che stimo tanto. A livello lavorativo è un allenatore che studia gli avversari nei minimi particolari, non lascia mai nulla al caso e riesce ad “incartare” le partite. E questo è palese quando si vede giocare l’Allianz: una squadra molto organizzata, con fase muro e ricezione quasi perfette, che per giunta può contare su una diagonale tra le più forti in assoluto, Cachopa (Fernando Kreling) in regia e Reggers opposto possono decidere le gare da soli; ma anche negli altri ruoli sono molto attrezzati. Noi stiamo bene, mentalmente sereni: le ultime vittorie ci hanno trasmesso tanta fiducia che ci permette di lavorare con grande concentrazione e gestire meglio le difficoltà che si presentano in gara. Sappiamo che per battere Milano servirà un’altra grande prova”.

Ad inizio ottobre, nella fase pre-campionato, Cisterna e Milano si sono affrontate in occasione nella manifestazione “Spirito di Squadra”, al Polivalente di Gubbio: si impose l’Allianz al tie-break, dopo quasi due ore di buon volley, ma il Cisterna di allora era decisamente diverso da quello attuale, ancora senza Bayram, Plak e Currie e con tanti giocatori nuovi che “dovevano conoscersi” nelle gare ufficiali. I precedenti di SuperLega sono favorevoli ai milanesi: una sola vittoria per Cisterna, su 5 partite giocate.

La gara sarà arbitrata da Maurizio Canessa e Marco Zavater (3^ Serena Salvati). Video Check: Diana Tommaso. Segnapunti: Nicolina Moretti.