“La forza delle donne…Annalisa nel cuore” lo spettacolo al Teatro D’Annunzio di Latina

LATINA – Il 23 novembre ore 17,30 andrà in scena al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina lo spettacolo “La forza delle donne… Annalisa nel cuore”, organizzato da Mauro Massarelli, presidente dell’Associazione Malasanità. Protagonisti operatori dell’ASL di Latina che hanno in comune da diversi anni la passione per l’arte. Tra questi: Nancy Piccaro (presentatrice); Claudia De Martino, Federica Romani e Paola Filabozzi per la danza del ventre; Cristina Mosca (majorette); Eugenio Pastore, Ida Ciamarra, Riccardo Retrosi (canto); Leonoro Alessandro (poeta); Marco Molinari (sax); Remo Farina (canto); Roberta Biagi (presentatrice); Stella Moceri (canto lirico); Sonia Ferrari (majorette); Mauro Massarelli, Manola Capolunghi, Roberto Tozzi, Roberta Luciani, Daniele Vittoretti e Roberto Percoco (teatro); Giorgio Titi, Alessandro Titi, Mauro Iannuzzi, Rory Boty (canto) e Federica Corradi (flauto).

Lo spettacolo, quest’anno dedicato ad Annalisa, una collega deceduta lo scorso anno, è in contrasto con la violenza di genere e l’incasso sarà devoluto all’associazione Andos (seguono pazienti oncologiche) e al poliambulatorio dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

“I MALASANITÀ è un’associazione culturale composta da operatori sanitari dell’ASL che si esibisce in varie arti dello spettacolo. Nascono nel 2018 e, tranne la pausa dovuta alla pandemia, organizzano ogni anno uno spettacolo contenitore. Abbiamo anche quest’anno il patrocinio del Comune di Latina e della ASL di Latina” – dichiara il presidente.