target="_blank" ASPETTANDO IL NATALE Latina, iniziata l'installazione dell'albero in Piazza del Popolo Tecnici al lavoro anche nei borghi Di Antonella Melito 21-11-2025 - 06:44 0 LATINA – Proseguono i lavori nel centro di Latina e nei borghi in vista delle festività Natalizie. Tecnici e operatori stanno completando il posizionamento dell'albero di Natale in piazza del Popolo e delle luminarie lungo le vie centrali.