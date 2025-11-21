ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ASPETTANDO IL NATALE

Latina, iniziata l’installazione dell’albero in Piazza del Popolo

Tecnici al lavoro anche nei borghi

LATINA – Proseguono i lavori nel centro di Latina e nei borghi in vista delle festività Natalizie. Tecnici e operatori stanno completando il posizionamento dell’albero di Natale in piazza del Popolo e delle luminarie lungo le vie centrali.

