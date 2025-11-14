La Provincia di Latina promuove la revisione della disciplina regionale sulle funzioni provinciali

La Provincia di Latina, insieme alle altre Province del Lazio, ha avviato un’azione condivisa per sollecitare una revisione della normativa regionale che regola le funzioni attribuite agli enti provinciali. Il Consiglio Provinciale, riunitosi il 12 novembre, ha approvato una proposta di deliberazione con cui invita la Regione Lazio a riconsiderare l’attuale disciplina, ritenuta ormai non più adeguata a rispondere alle esigenze del territorio.

L’iniziativa si inserisce in una strategia coordinata tra i Presidenti delle Province del Lazio, sostenuta dall’Unione delle Province d’Italia, con l’obiettivo di riordinare le competenze in un contesto in cui manca ancora una riforma organica dello Stato. A oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge Delrio, secondo gli amministratori locali è necessario intervenire per ristabilire un equilibrio istituzionale, assicurare sostenibilità finanziaria e garantire agli enti la possibilità di operare con strumenti adeguati.

In questo quadro si colloca l’appello del Presidente Gerardo Stefanelli, che ha sottolineato l’urgenza di restituire alle Province un ruolo definito, evitando che continuino ad assumere responsabilità prive della necessaria copertura economica. La proposta approvata dal Consiglio mira alla revisione dell’articolo 3 della legge regionale del 3 novembre 2017, relativo alla riallocazione delle funzioni non fondamentali, e all’adozione di una nuova legge regionale in grado di ridefinire in modo organico il sistema provinciale.

Accanto alla richiesta di modifica normativa, la Provincia di Latina propone anche l’istituzione di un tavolo tecnico-politico permanente, che coinvolga la Regione, le amministrazioni provinciali e gli altri enti territoriali, con lo scopo di monitorare l’applicazione della disciplina vigente e costruire un percorso condiviso di riforma.

Secondo Stefanelli, solo un confronto istituzionale ampio e strutturato potrà garantire servizi più efficienti ai cittadini e amministrazioni davvero rispondenti ai bisogni del territorio. Con questa iniziativa, la Provincia di Latina conferma il proprio impegno nel rafforzare il sistema delle autonomie locali e nel promuovere una governance più efficace e collaborativa tra tutti i livelli di governo.