Priverno, inaugurazione del progetto “A scuola ci andiamo da soli”

L’Amministrazione Comunale di Priverno è lieta di presentare il progetto “A scuola ci andiamo da soli”, un’iniziativa strategica volta a restituire alle bambine e ai bambini il diritto di muoversi in autonomia, di vivere pienamente gli spazi urbani e di sviluppare il proprio senso di responsabilità. L’iniziativa, sostenuta con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito del progetto “La regione delle bambine e dei bambini”, si è avvalsa del supporto scientifico del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Un esempio concreto di co-progettazione che ha coinvolto l’intera comunità attraverso il supporto della scuola, della famiglia, della Polizia Locale, degli uffici preposti, di esperti nei settori educativi, ludici, tecnici e sicurezza, delle attività commerciali locali che hanno aderito al programma esponendo il logo del progetto sulle proprie vetrine e manifestando così sostegno all’autonomia e alla sicurezza dei più piccoli.

Scuola pilota dell’intervento, il plesso di G. Matteotti dell’I.C. Don Andrea Santoro, apripista dell’iniziativa replicabile in tutti gli altri plessi di scuola primaria presenti sul territorio. Un rigoroso processo di lavoro che ha incluso formazione, indagini, incontri e sopralluoghi. Il tratto scelto, segnalato con appositi cartelli, è stato realizzato ascoltando le osservazioni dei bambini, protagonisti attivi in tutto il cammino.

A integrazione del tragitto ” A scuola ci andiamo da soli” la collaborazione con l’indirizzo artistico dell’ISISS ” Teodosio Rossi” che, ispirandosi al cerchio di Itten, ha valorizzato, attraverso il colore e il decoro creativo i giardini e i percorsi pedonali dell’area adiacente di via G. Matteotti. Ogni colore è stato selezionato con attenzione per la sua capacità di evocare emozioni diverse e nutrire il mondo interiore dei bambini.

La festa di inaugurazione si terrà martedì 18 novembre 2025, a partire dalle ore 10:00, in via Matteotti (zona Giardinetti). Un’occasione per celebrare il valore e la fiducia riposta in una comunità che cammina insieme e capace di ascoltare i più piccoli.