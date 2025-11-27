Latina, il 52nd Jazz meets Barend Middelhoff & Enrico Bracco

LATINA – Domenica 30 novembre alle 18, il 52nd Jazz meets Barend Middelhoff & Enrico Bracco. Per la prima volta sul palco della rassegna arriva il sassofonista olandese Barend Middelhoff, tra le voci più autorevoli del jazz europeo. Il suo stile, lirico e raffinato, nasce da un percorso artistico che attraversa Amsterdam, New York e Parigi, fino alla lunga permanenza in Italia che lo ha reso una presenza riconosciuta e stimata nella scena nazionale. La sua capacità di coniugare profondità melodica, nitidezza narrativa e un suono inconfondibile lo colloca tra i protagonisti del jazz contemporaneo.

Accanto a lui, il chitarrista Enrico Bracco, figura centrale del jazz italiano per rigore compositivo, maturità interpretativa e un percorso ricco di collaborazioni prestigiose. La sua musica unisce tradizione e ricerca con uno stile personale, solido e sempre orientato all’ascolto profondo.

A completare l’ensemble, la resident band del 52nd Jazz: Erasmo Bencivenga (pianoforte), Nicola Borrelli (contrabbasso), Giorgio Raponi (batteria).

Sono anche i tre musicisti hanno ideato e, da anni, conducono artisticamente il 52nd Jazz, dando forma all’identità stessa della rassegna. La loro lunga esperienza condivisa, la qualità musicale e l’intesa maturata nel tempo hanno permesso al festival di crescere stagione dopo stagione, trasformandolo in uno dei riferimenti culturali più significativi della città. I concerti in cui accompagnano i grandi artisti nazionali e internazionali porta anche la loro firma: eleganza, energia e un interplay capace di rendere ogni incontro unico.

Il risultato sarà un quintetto d’eccezione, dove la libertà improvvisativa incontra una visione musicale coerente e contemporanea, aprendo spazi sonori che attraversano la tradizione per esplorare nuove possibilità espressive.

Il concerto sarà accompagnato dalla mostra cArte Nautiche di Alessandra Chicarella, inaugurata la settimana scorsa negli spazi del Geena.

Un percorso visivo che rilegge mappe e rotte immaginarie per trasformarle in territori interiori, approdi emotivi e geografie astratte. Le opere dialogano con la dimensione musicale del 52nd Jazz, amplificando l’esperienza del pubblico attraverso un intreccio di sguardi, forme e suggestioni.