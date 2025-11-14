Latina, in monopattino si disfano di un coltello poi aggrediscono i carabinieri: un arresto e una denuncia

LATINA – Vede i carabinieri e si disfa di un coltello lanciandolo a bordo strada, mentre continua a spostarsi con un monopattino a bordo del quale c’è anche un 25enne. Quando i carabinieri lo fermano per un controllo il conducente del velocipede, un trentenne di Latina già noto alle forze dell’ordine comincia a inveire contro i militari, minacciandoli e aggredendoli fisicamente. A quel punto arriva in ausilio una seconda pattuglia della Sezione Radiomobile e i carabinieri riescono, non senza poca difficoltà, a bloccare l’uomo che vene arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi atti ad offendere. Denunciato invece l’accompagnatore anche lui di Latina che ha opposto resistenza ai carabinieri.

Il coltello gettato poco prima, è stato trovato e sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo oggi stesso.