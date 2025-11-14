ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

in via della Stazione

Latina, in monopattino si disfano di un coltello poi aggrediscono i carabinieri: un arresto e una denuncia

LATINA – Vede i carabinieri e si disfa di un coltello lanciandolo a bordo strada,  mentre continua a spostarsi con un monopattino a bordo del quale c’è anche un 25enne. Quando i carabinieri lo fermano per un controllo il conducente del velocipede, un trentenne di Latina già noto alle forze dell’ordine comincia a inveire contro i militari, minacciandoli e aggredendoli fisicamente. A quel punto arriva in ausilio una seconda pattuglia della Sezione Radiomobile e i carabinieri riescono, non senza poca difficoltà, a bloccare l’uomo che vene arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi atti ad offendere. Denunciato invece l’accompagnatore anche lui di Latina che ha opposto resistenza ai carabinieri.

Il coltello gettato poco prima, è stato trovato e sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo oggi stesso.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto