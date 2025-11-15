Latina ospiterà i Campionati Regionali Special Olympics

Latina sarà la sede dei Campionati Regionali Special Olympics del 2026. L’annuncio è arrivato questa mattina durante la ventiquattresima convention regionale Team Lazio Special Olympics, intitolata “The future is now… siamo pronti!”, che si è svolta a Frascati. La comunicazione è stata condivisa alla presenza dell’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, intervenuto in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano.

Chiarato ha evidenziato come l’assegnazione dell’evento rappresenti un riconoscimento importante del lavoro che la città sta portando avanti sul fronte dello sport inclusivo. Ha ricordato il dialogo avviato nei mesi scorsi con la responsabile provinciale di Special Olympics, Maria Rosa Testa, presente alla convention insieme al vicepresidente e fondatore di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti, e a Stefania Cardenia, alla guida del team con la nuova presidenza di Lorenzo Travaglianti.

Il sindaco Matilde Celentano ha espresso grande soddisfazione per la scelta di Latina, sottolineando come la città si prepari a vivere un periodo caratterizzato da appuntamenti di forte valore simbolico. Dopo il passaggio della Fiamma Olimpica, atteso il 26 dicembre, l’arrivo dei Campionati Regionali Special Olympics rappresenterà un ulteriore momento di condivisione e partecipazione, confermando il ruolo di Latina come riferimento regionale per lo sport e l’inclusione e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontariato.