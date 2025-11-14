Nuova recinzione per l’Istituto Comprensivo di Borgo Sabotino, la visita dell’assessore Chiarato

LATINA – Visita, questa mattina, da parte dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e del consigliere comunale e provinciale Renzo Scalco presso l’istituto comprensivo di Borgo Sabotino, dove sono stati accolti dalla professoressa Francesca Patti, in rappresentanza del dirigente scolastico Ascenzo Vinciguerra. “L’occasione – ha spiegato l’assessore Chiarato – è stata quella del completamento dell’intervento di ripristino della recinzione del plesso scolastico. E’ stato ricostruito il muretto che separa la scuola dal campo sportivo del borgo e, al di sopra di esso, è stata istallata una nuova rete lunga 300 metri. L’opera, progettata e realizzata dal dipartimento Manutenzioni, consente un’opportuna divisione dei due ambienti impedendone un uso promiscuo. “Per il plesso scolastico di Borgo Sabotino, grazie ai fondi regionali, abbiamo già programmato – ha ricordato inoltre l’assessore Chiarato – l’efficientamento della palestra. Un intervento molto atteso per il quale abbiamo impegnato 350mila euro. Ringrazio la vice preside Patti e il dirigente Vinciguerra per l’accoglienza odierna”.