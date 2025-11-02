ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Scossa di terremoto sabato 1 Novembre alle 22.47 lungo la costa laziale

Il movimento è stato avvertito a Roma, Latina, Anzio, Aprilia, Pomezia, Fiumicino e Velletri

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata ieri sera, sabato 1 novembre, alle ore 22:47, lungo la costa laziale.

Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato in mare, di fronte al litorale romano, con un ipocentro a circa 5 chilometri di profondità.

Il movimento, seppure di breve durata  è stato avvertito da cittadini in diverse località della provincia di Roma e Latina, tra cui Anzio, Aprilia, Pomezia, Fiumicino, Guidonia, Civitavecchia e Velletri.

