Turno infrasettimanale a Imola per Benacquista Latina Basket

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna in campo per il turno infrasettimanale in programma stasera (12 novembre) a Imola. La sconfitta contro Caserta sabato scorso ” ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la determinazione di riprendere subito il cammino e tornare a vincere”, dicono dal Club che si prepara con questo spirito ad affrontare al PalaRuggi (alle 20,30) l’undicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Latina arriva all’appuntamento con otto vittorie e due sconfitte, entrambe maturate di misura e lontano dal PalaBianchini (85-84 a Chiusi e 75-73 a Caserta). I pontini sono alle spalle di Virtus Roma e Pielle Livorno, che guidano la classifica del Girone B con 18 punti, mentre a quota 16, insieme ai nerazzurri, ci sono la Paperdi JuveCaserta e la Luiss Roma, ancora imbattuta e con una gara da recuperare. Sia Caserta che la Luiss hanno già osservato il turno di riposo. L’avversario di giornata, l’UP Andrea Costa Imola, occupa la parte centrale della classifica a quota 10 punti, insieme a Ferrara e Jesi, ed è reduce da due successi consecutivi: contro Chiusi in casa e sul campo di Pesaro nell’ultimo turno.

Nel roster dell’Andrea Costa figurano anche due volti noti al pubblico pontino: Davide Raucci, Capitano della Benacquista nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 in Serie A2, ed Elhadji Thioune, arrivato a Latina nel gennaio 2025 per completare la passata stagione in maglia nerazzurra e già allenato da Coach Gramenzi a Roseto nella stagione 2023/24.

«Imola è un campo ostico, con un pubblico molto caldo, ma dovremo concentrarci su noi stessi, sulle nostre qualità e sulle cose che sappiamo fare meglio. La chiave sarà partire dalla difesa, perché da lì si costruisce tutto il resto – commenta Alberto Pellizzari, play-guardia classe 2005 – . A livello personale mi trovo molto bene in questo gruppo: c’è grande affiatamento, con tutti, sia con i compagni più giovani che con i senior, che mi aiutano e mi danno tanti consigli. Anche lo staff tecnico è sempre disponibile e ci supporta in ogni momento. Penso che questa chimica di squadra sia una nostra forza importante: non tutte le squadre riescono a costruirla così presto, considerando che siamo un gruppo quasi completamente nuovo. È un valore aggiunto che dobbiamo saper sfruttare nel corso della stagione».