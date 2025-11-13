Boxe Latina, Aurora Turrin trionfa in Bosnia e punta agli Europei

Nuovi successi per la Boxe Latina, che festeggia il secondo oro internazionale consecutivo di Aurora Turrin, mentre si prepara a tifare per Guglielmo Morelli e Mattia Turrin nelle fasi finali dei Campionati Italiani.

Dopo aver conquistato a Chianciano Terme il titolo nazionale Under 17 nei 52 kg, Aurora Turrin ha brillato anche all’Hakija Turalic Boxing Tournament 2025, disputato alla Ramiz Salcin Arena di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina. In finale, la giovane atleta pontina ha superato la connazionale Serena Scalco, conquistando la medaglia d’oro.

Appena rientrata in Italia, Aurora è tornata subito in ritiro con la Nazionale al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, alla Cecchignola, dove il responsabile tecnico Giulio Coletta sta valutando le atlete in vista degli Europei di Kienbaum, in Germania, in programma dall’8 al 18 dicembre. In caso di convocazione, la pugile della Boxe Latina cercherà di migliorare il bronzo ottenuto nell’agosto 2024 a Banja Luka, sempre in Bosnia.

Nel frattempo, il giovane Guglielmo Morelli, categoria 44 kg Under 15, è impegnato nelle fasi finali dei Campionati Italiani di Roseto degli Abruzzi, sul ring del Villaggio Lido d’Abruzzo. Per lui si tratta del primo appuntamento nazionale di grande rilievo, con il maestro Mirco Turrin all’angolo, reduce dagli Europei di Budva (Montenegro) insieme al tecnico Rocco Prezioso, nello staff azzurro guidato da Patrizio Oliva.

Dal 21 al 23 novembre, sarà poi il turno di Mattia Turrin, impegnato negli Italiani Under 19 al Geovillage Sport di Olbia, dove cercherà di conquistare il suo quinto titolo tricolore consecutivo. Già vincitore nelle categorie Under 15 e Under 17, un nuovo successo lo proietterebbe nella storia del pugilato pontino e nazionale, consolidando un percorso impeccabile che lo vede ancora imbattuto in Italia e presenza fissa nelle selezioni azzurre.