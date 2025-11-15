Venerdì sera di interventi tra Latina ed Aprilia per i Vigili del Fuoco

Su via Apriliana intorno alle 22.30 una donna ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi, ma fortunatamente la conducente ha riportato solo ferite lievi. La donna alla guida non riusciva ad uscire dal veicolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Lunghe le operazioni di recupero della vettura che è uscita di strada in maniera autonoma finendo sulla cunetta laterale. Sul posto oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Aprilia intervenuta per mettere in sicurezza l’area avvolta nel buio ed effettuare i rilievi.

Intervento anche a Latina per i vigili del fuoco ieri sera in q4 dove un’anziana ha allertato la sala operativa per un’ esplosione in cucina. I vigili del fuoco sul posto hanno in realtà accertato che era un incendio partito dalla scatola di derivazione in cucina che è stato spento senza conseguenze.