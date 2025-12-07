ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Adopt a Beach, le Fiamme Gialle aderiscono al programma del WWF

Ripulita la spiaggia di Sabaudia

Le Fiamme Gialle hanno aderito al programma del WWF “Adopt a Beach”. Circa ottanta ragazze e ragazzi delle squadre giovanili di canoa e canottaggio, insieme ad allenatori, dirigenti e famiglie, hanno scelto di prendersi cura di un tratto del litorale pontino, ripulendolo dai rifiuti. L’iniziativa, promossa da WWF Italia, è dedicata al monitoraggio dell’inquinamento costiero e prevede attività che comprendono non solo la raccolta, ma anche l’analisi e la catalogazione dei materiali rinvenuti. Un percorso che permette di comprendere quantità, provenienza e natura dei rifiuti presenti sulle spiagge, con l’obiettivo di individuare strategie sempre più efficaci per contrastare l’inquinamento.

I giovani atleti delle Fiamme Gialle hanno lavorato fianco a fianco con entusiasmo, rispetto e senso di responsabilità verso l’ambiente che li accoglie ogni giorno per gli allenamenti. Il risultato è stato un’azione concreta e significativa: una grande quantità di plastica e materiali abbandonati è stata sottratta alla natura, trasformando una mattinata in un esempio di collaborazione e tutela del territorio. Ancora una volta, il gioco di squadra si rivela fondamentale, anche quando si parla di protezione delle nostre spiagge.

