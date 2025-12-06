Gaeta apre tre siti culturali per il “Giubileo dell’Accoglienza degli Studenti Universitari”

Gaeta si prepara a valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico con un’iniziativa di grande respiro culturale. A partire dal 6 dicembre 2025, la Chiesa della Santissima Addolorata, il Santuario della Santissima Annunziata e l’Ex Batteria La Favorita saranno al centro del progetto “Il Giubileo dell’Accoglienza degli Studenti Universitari: promozione e valorizzazione delle competenze”, promosso dall’Agenzia del Diritto allo Studio della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Gaeta.

Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la crescita culturale cittadina, mentre il delegato alla Cultura Gennaro Romanelli ha annunciato che a breve sarà diffuso il programma completo, con avvio ufficiale previsto per il 6 dicembre. A sostegno dell’iniziativa è intervenuto anche il consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano, che ha ricordato il valore del progetto sia per il patrimonio culturale della città sia per il rapporto con il mondo universitario. Mitrano ha spiegato che rendere accessibili luoghi di grande rilevanza storica significa investire sul futuro, offrendo ai giovani strumenti di conoscenza e rafforzando allo stesso tempo la centralità di Gaeta nelle politiche culturali regionali.

La scelta dei tre siti è stata condivisa con i proprietari e i gestori delle strutture, con l’obiettivo di mettere in primo piano luoghi di culto e monumenti di pregio, superando le barriere fisiche e cognitive che spesso ne limitano la fruizione. Il progetto, della durata annuale, prevede aperture straordinarie, visite guidate e l’integrazione con il calendario delle manifestazioni già previste dall’Amministrazione comunale.

Parallelamente verranno attivati tirocini formativi in collaborazione con le Università e gli Istituti di Alta Formazione del Lazio, creando un collegamento stabile tra il mondo accademico e la realtà culturale di Gaeta. Nel corso dell’anno i siti ospiteranno mostre, lezioni-concerto, letture teatrali e iniziative organizzate con il contributo delle realtà locali impegnate nella valorizzazione del territorio. La gestione operativa del progetto è affidata all’impresa sociale “Io Studio Italiano”, in collaborazione con l’associazione “Gottifredo” di Alatri e diversi atenei regionali.

Gaeta si prepara così a un percorso che punta a rafforzare il dialogo tra cultura, educazione e comunità, aprendo le porte del suo patrimonio artistico alle nuove generazioni.